Von wegen schöne neue Glitzerwelt

Paris. Glitzer und Glamour: Die Models auf der Pariser Fashion Week bringen noch bis Dienstag Modefans aus der ganzen Welt zum Träumen. Doch hinter den Laufstegen verbirgt sich eine knallharte Realität, wie Mannequins berichten. Ausbeutung und Schulden warten auf viele der oft noch minderjährigen Mädchen.

„Das Schlimmste ist: Es ist fast unmöglich, darüber zu reden“, sagt die 20-jährige Clara, die in Wirklichkeit anders heißt. „Denn die Branche behauptet, für sie arbeiteten nur erfolgreiche Mädchen.“ Clara läuft seit drei Jahren für Prada, Rick Owens und Comme des Garçons und ist damit fast schon ein alter Hase. Das Model hat Verträge mit Agenturen in London und Paris, denen sie tausende Euro schuldet.

Fragen unerwünscht

Clara sei kein Einzelfall, heißt es bei dem Verein Model Law, der sich gegen prekäre Arbeitsbedingungen in der Modewelt stark macht. Alle Themen rund ums Geld seien ein Tabu sagt Mitgründerin Jekaterina Osiganowa, die als Model und Übersetzerin in Frankreich arbeitet. „Wenn du Fragen stellst, giltst du schnell als schwierig“, sagt die 26-Jährige. Dringend nötig sei deshalb ein kollektiver Aufschrei nach Art von #MeToo.

„Für meine erste Fashion Week in Paris hat das Mutterhaus meiner Agentur ein Auto und eine Wohnung gemietet, die ich mit anderen Models geteilt habe“, erzählt Clara. „Erst später habe ich begriffen, dass ich alles selbst bezahlen muss. Auf einen Schlag hatte ich 3000 Euro Schulden.“

„Ein paar Monate später bin ich bei der Fashion Week in New York gelaufen“, sagt die 20-Jährige weiter. „Jedes europäische Model kommt dort mit Schulden an, denn das Visum ist teuer. Ich habe in einem ,Model-Apartment‘ gewohnt, für 50 Dollar die Nacht in einem Zimmer, das ich mit drei anderen geteilt habe. Als die Castings angefangen haben, bin ich krank geworden und habe mehrere verpasst. Ich bin mit 8000 Euro Schulden zurückgekommen.“ Auch heute noch schulde sie ihren Agenturen Geld, sagt Clara. Das zwinge sie, weiter für sie zu arbeiten, obwohl sie unterm Strich nichts verdiene.