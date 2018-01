Von der Leyen lobt Jordanien

Amman. Es ist fast alles da im Camp Sonic der Bundeswehr mitten in der jordanischen Wüste: eine kleine Kirche, Billardtische, ein Einkaufsladen. Die Laternen sind solarbetrieben, die Wege akkurat gepflastert, und der Müll wird selbstverständlich getrennt. Zum Essen in der deutschen Kantine kommen sogar die Kollegen von der US-Armee gerne mal rüber. Und demnächst soll auch der Sportplatz fertig sein. „Im Juli war hier noch nichts“, sagt Oberstleutnant Stefan K. „Jetzt gibt es jeden Morgen etwas Neues.“ Die Bundeswehr richtet sich häuslich ein auf dem Luftwaffenstützpunkt Al Asrak.

Doch in welcher Form die deutschen Soldaten den Einsatz „Counter Daesh“ gegen die IS-Dschihadisten fortsetzen, ist offen. „Der IS ist weitgehend geschlagen“, sagt Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Wochenende bei ihrem Besuch in Jordanien. „Wie sich das Mandat und der Charakter der Aufträge weiterentwickeln, werden wir in den nächsten Wochen besprechen.“

Dabei ist die Bundeswehr eigentlich gerade erst in Al Asrak angekommen. Davor war sie knapp zwei Jahre lang auf der türkischen Basis Incirlik stationiert. Dann eskalierte der politische Streit zwischen Ankara und Berlin, und die Türkei verweigerte Abgeordneten des Bundestags mehrfach die Erlaubnis zum Besuch bei den deutschen Soldaten.

Seit Oktober einsatzbereit

Das wollten sich weder Bundesregierung noch Abgeordnete bieten lassen, und so begann vergangenen Sommer der Umzug von Soldaten, Maschinen und tonnenweise Material nach Jordanien. Das Königreich ist zwar – im Gegensatz zur Türkei – kein Nato-Mitglied, dem Bündnis aber eng verbunden.

Anfang Oktober meldete die Bundeswehr „volle Einsatzbereitschaft“ aus Al Asrak. 160 Mal ist der Tanker Airbus A-310 seither von hier aus gestartet, 150 Flüge haben die Tornados absolviert. Die Bundeswehrsoldaten zeigen sich mit den Bedingungen hochzufrieden, und von der Leyen lobt die Gastgeber als „verlässliche und vertrauenswürdige Partner“.

Direkte Angriffe gegen den IS so wie Amerikaner oder Franzosen fliegen die Deutschen nicht. Ihr Auftrag lautet Luftbetankung, Aufklärung und Informationsabgleich.

Statt sechs sind inzwischen nur noch vier Tornados vor Ort. Reduziert werden soll nach den Worten von der Leyens auch die Mandatsobergrenze: 1200 Soldaten könnten laut Bundestagsbeschluss derzeit eingesetzt werden, tatsächlich sind es nur rund 300 Männer und Frauen. Das derzeitige Mandat läuft noch bis Ende März, danach muss der Bundestag erneut entscheiden. Die möglichen Koalitionäre Union und SPD sind sich in den Sondierungen bereits grundsätzlich einig geworden: Die Mandatsobergrenze könne „deutlich abgesenkt werden“. Ellen Hasenkamp