Von der Kopfprämie bis zur Imagekampagne

Und weil die Fachkräfte nicht nur in Reutlingen fehlen, sondern in allen anderen großen Städten auch, hat längst der Kampf um das rare Gut begonnen. Mit einer groß angelegten Werbekampagne und dem Versprechen, den einen oder anderen Euro mehr zu bezahlen, versucht die Stadt Stuttgart (angehende) Erzieherinnen auch aus Reutlingen in die Hauptstadt zu locken.

Sehr zum Verdruss des Reutlinger Verwaltungsbürgermeisters Robert Hahn, der jetzt seinerseits in die (Familien-)Offensive gehen möchte. Mit einem 10-Punkte-Plan, der vor kurzem im Ausschuss vorgestellt wurde, sollen nun Anreize geschaffen werden, um kurzfristig mehr Personal zu gewinnen. Dabei wurden auch Vorschläge von SPD-Fraktion und den Grünen aufgenommen und untersucht.

Dass sich nicht alles umsetzen lässt, erklärte Sozialamtsleiter Joachim Haas. So könne man beispielsweise nicht ohne weiteres Erzieherinnen aus dem Urlaub zurückholen, weil bei denen der Zugewinn teilweise von der Rente abgezogen würde. Sie kämen allenfalls auch Springer in Frage. Und was die monetären Anreize, beträfe, so müsse man bedenken, dass man sich an die Tarife halten müsse. Auch dass man die Kinder von Erzieher/innen bei der Suche eines Betreuungsplatzes bevorzug, ginge nicht. Dasselbe gelte auch für die Unterstützung bei der Wohnraumsuche. Schließlich müsse man alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung gleich behandeln und auch die Freien Träger der Kindertagesstätten im Auge behalten, die ebenfalls mit dem Personalmangel zu kämpfen hätten. Deshalb sei es keine Lösung, denen die Fachkräfte mit der Zahlung von Kopfprämien abzuwerben.

Was schon gut funktioniere, sei hingegen die Umwandlung befristeter Stellen in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse. Ohnehin gebe es nur Sachgrundbefristungen – beispielsweise bei Schwangerschaftsvertretungen oder im Falle von Erziehungsurlaub.

Hahn ist überzeugt, dass es sich bei der Schwierigkeit, Menschen für den Beruf zu begeistern, ein wenig auch um eine Imageproblem handelt. Dass Erzieher/innen so schlecht bezahlt seien, sei beispielsweise ein Gerücht. Ein(e) ausgelernter Erzieher/in erhalte 2820 Euro brutto, das sei mehr als man in den meisten Handwerksberufe bekomme „und mehr als ein Feuerwehrmann verdient“.

Mit einem Imagefilm und einem Stand auf der Binea am Freitag und Samstag will die Stadt nun um Erzieher/innen werben. Damit, dass das Problem nun endlich erkannt wurde, ist es aber noch nicht gebannt. Das weiß auch Hahn: „Wir werden noch lange auf das Pferd Ausbildung setzen müssen.“