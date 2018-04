Von den Blumen zu den Sternen

Heidenheim. Mit einer dreiunddreißig Meter langen und zweieinhalb Meter hohen Blumenwand, die von 200 Neonröhren mit 7000 Watt Leuchtkraft illuminiert wird, hat sich das Kunstmuseum in Heidenheim einen spektakulären Startschuss in den Frühling geleistet. Aber diese opulente Blütenpracht reicht den Heidenheimern noch nicht, sie legen mit der botanischen Sammlung der Münchner Malerin Sabine Berr noch eine Schippe drauf.

98 Pflanzenarten

Hat der 1968 im japanischen Tsukuba geborene Hiroyuki Masuyama dreizehn Jahre lang im Winter wie im Sommer rund um sein Düsseldorfer Atelier Wiesenstücke abgelichtet für sein riesiges Blütenpanorama, so hat die Münchnerin in ihrem Garten 98 Pflanzenarten ausgemacht und sie ihrem Skizzenblock einverleibt, Nieswurz und Bärlauch, Akelei und Giersch, Goldrute und Salbei, Dill und Rosenkohl.

Masuyama begnügt sich nicht mit einem Garten, er will mit Hilfe seiner Collagierkunst den gesamten Kosmos erfassen, in Heidenheim hat er eine Holzkugel aufgestellt, in der man wie in einem Planetarium den südlichen wie den nördlichen Sternenhimmel bewundern kann. Und Masuyama macht sich zudem noch auf die Spuren der Frühromantiker Caspar David Friedrich und William Turner, spürt in grandiosen Nachschöpfungen fotografisch ihren Bildstimmungen nach.

Und er realisiert noch so ein Großprojekt, um Zeit und Raum in einer einzigen wändefüllenden Bildcollage zu komprimieren. Aus dem Flugzeugfenster heraus protokolliert er mit der Kamera einen 48-Stunden-Flug um die Erde, Morgenlicht, Wolkenmeer, Abenddämmerung und Nachtbläue über Frankfurt, Bangkok, Tokio, Honolulu, Los Angeles, New York und London. Man fliegt gerne mit und genießt im Museum diese wundersame und stark anrührende Umrundung des Planeten. Burkhard Meier-Grolman

Info Die Arbeiten von Hiroyuki Masuyama sind bis 10. Juni und die Exponate Sabine Berrs bis 1. Juli im Kunstmuseum Heidenheim (Marienstraße 4) zu sehen: Di-So 11-17 Uhr, Mi 13-19 Uhr. www.kunstmuseum-heidenheim.de