Von Studenten für die ganze Stadt

Mehr als zwei Jahre sind vergangen, seit Faktor 14 seine letzte Ausgabe veröffentlicht hat. Zum aktuellen Wintersemester ist das wissenschaftliche Studierendenmagazin wieder zurück. Anfang Dezember erschien die insgesamt elfte Ausgabe, die erste unter der Leitung eines komplett neuen Redaktionsteams. Es besteht aus sechs Studierenden zwischen 23 und 27 Jahren aus unterschiedlichen Fachrichtungen von Rhetorik bis zur Molekularmedizin, darunter auch Lehramtsstudentin Sanja Ketterer und Antonia Heil, die Politikwissenschaft studiert. Die sechs Kommilitonen sind außerdem auch gemeinsame Herausgeber des Magazins.

„Wir fanden es traurig, dass die meisten Studierenden nur über die Forschung aus ihrer eigenen Fachrichtung Bescheid wissen“, gibt Antonia Heil als Hauptmotivation für die Neuaufnahme des Projekts an. Außerdem ermögliche das Magazin einen Einblick in die Forschungsarbeit für Außenstehende, also diejenigen, die nicht an der Universität studieren oder arbeiten. So erkläre sich auch der Titel der neuen Ausgabe: „Über den Tellerrand“. „Die Uni veröffentlicht nur Arbeiten von Etablierten und Angestellten“, ergänzt Sanja Ketterer. Faktor 14 dagegen ermögliche es auch Studierenden, ihre Forschungsergebnisse weitläufig zu präsentieren. Die Studenten lassen dem Faktor 14-Team Exposés mit ihren Themen zukommen. Die Redaktion entscheidet dann, welche Themen in die Ausgabe kommen. Dabei handelt es sich überwiegend um Master- und Doktorarbeiten.

Den Herausgebern ist dabei wichtig, dass keine Fachrichtung mehr als ein Mal pro Ausgabe vorkommt. Damit biete das Magazin ein breites Spektrum an Themen. „Die Verständlichkeit der Texte und der allgemeine Lesespaß sind zwei unserer zentralen Anliegen“, sagt Ketterer. „Wir betreuen die Autoren, indem wir ihnen beispielsweise helfen, dem Leser Fachbegriffe klarzumachen und komplexe Zusammenhänge näher zu erklären.“

Thematisch orientiert sich das Magazin deutlich an den vorherigen Ausgaben. „Wir hatten auch Starthilfe von zwei Mitgliedern der alten Redaktion“, sagt Heil. Eine Namensänderung des Magazins sei zwar im Raum gestanden, jedoch sei Faktor 14 vielen Leuten noch ein Begriff. „Das hilft gerade auch bei der Suche nach Sponsoren“, so Heil.

„Wir hatten uns überlegt, ob wir Faktor 14 nur online veröffentlichen, da das natürlich deutlich günstiger ist“, erzählt Ketterer. Letztlich habe man sich aber für ein gedrucktes Magazin entschieden, weil es „einfach sehr schön aussieht, seine eigene Ästhetik hat“, so Heil. Außerdem habe man mit der Druckversion eine größere Sichtbarkeit. „Online ist man auf Internetseiten beschränkt“, sagt Ketterer. Das gedruckte Magazin könne man dagegen weitläufig auslegen und so auch Leute erreichen, die im Internet vielleicht nicht unbedingt darauf stoßen würden.

„Wir verbreiten Faktor 14 in der ganzen Stadt“, so Ketterer. Der Erfolg des kostenlosen Hefts lässt sich nicht an Verkaufszahlen messen, jedoch „anhand der Resonanz der Leserschaft, den Likes für das Magazin auf Facebook, an der Zusendung von Exposés der Autoren und wie viele Magazine wir im Endeffekt beim Verteilen loswerden“, erklärt Heil. Das sei alles noch ausbaufähig, werde aber mit der nächsten Ausgabe besser, „sobald Faktor 14 wieder einen Namen auf dem Campus und in der Stadt hat“.

Finanziert wird das Projekt sowohl durch Sponsoren als auch durch Fördertöpfe der Universität. Die Herausgeber sind zuversichtlich, dass sie bei der nächsten Ausgabe stärker auf Sponsoren zurückgreifen können und somit nicht von der Uni abhängig sind. Das Heft soll ein Mal im Semester mit einer Auflage von 3000 Exemplaren erscheinen.