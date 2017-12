Vom Spaß im Schnee

Hinterzarten. Allein schon der Hugenhof, in dem das Skimuseum Hinterzarten untergebracht ist, ist ein echter Hingucker. Ein original Schwarzwaldhof, der 1446 gebaut wurde, 1788 abgebrannt ist und danach in seiner ursprünglichen Form wieder aufgebaut wurde. Seit 1997 ist darin das Skimuseum untergebracht. Damit ging ein Traum von Georg Thoma in Erfüllung. Das Ski-As aus Hinterzarten wurde 1960 in Squaw Valley in Kalifornien als erster Mitteleuropäer Olympiasieger in der Nordischen Kombination. Diese Goldmedaille und etliche andere Medaillen sind in der Georg-Thoma-Stube ausgestellt. Sie ist das Herzstück des Museums, das die über 125-jährige Geschichte des Skifahrens erzählt.

Zu seinem 50. Geburtstag, der war 1987, hatte sich Georg Thoma ein Skimuseum gewünscht. „Er wollte keine Geschenke, sondern Spenden für das Museum“, erzählt Alfred Faller, Leiter des Museums. Bei der 50-er Feier mit 400 Gästen seien 25 000 Mark zusammengekommen. Zehn Jahre später, zum 60. von Georg Thoma, sei das Museum eröffnet worden. Weitere zehn Jahre später ist eine Erweiterung dazu gekommen.

Im August diesen Jahres ist Georg Thoma 80 geworden, und auch zu diesem runden Geburtstag hat sich im Museum etwas getan: „Wir haben einen zusätzlichen Raum geschaffen, in dem die wichtigsten Trophäen der aktuellen Schwarzwälder Skisportler gezeigt werden“, sagt Alfred Faller. Der Biathlet Benedikt Doll hat Exponate zur Verfügung gestellt, ebenso der Nordische Kombinierer Fabian Rießle. Er ist dem mehr als 50 Jahre älteren Georg Thoma auf den Fersen. Die Genannten sind nur zwei Beispiele aus einer langen Reihe von erfolgreichen Wintersportlern aus dem Schwarzwald.

Etwas überraschend rückt das Foto von Georg Gänswein ins Blickfeld, dem Kurienerzbischof der katholischen Kirche in Rom. Er stammt aus Riedern am Wald im Kreis Waldshut. Aber warum stehen seine Langlauf-Skier im Museum? In den 1970-er Jahren habe er mit Langlauf-Skikursen sein Theologie-Studium finanziert, sagt Faller. Das Skimuseum Hinterzarten ist dienstags, mittwochs und freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 17 Uhr. Mehr unter www.schwarzwaelder-skimuseum,de.

Gut 30 Kilometer weiter südwestlich, in Bernau, ist ein weiteres Skimuseum zu finden: Das Ski-Köpfer-Museum. Es ist wie eine Ergänzung zum Skimuseum in Hinterzarten, denn im Köpfer-Museum dreht sich alles um die Skier, die Ernst Köpfer als einer der ersten in Mitteleuropa von 1892 an mit seinem Vater unter der Marke „Feldberg“ fertigte. Etwa 10 000 Paar Skier wurden in Serie hergestellt.

Ernst Köpfers Enkel, Walter Strohmeier, hielt die Zeugnisse jener Zeit wie Skier, Skikleidung, Unterlagen, Stempel, Preise und Schriftwechsel in Ehren. Mit Ausstellungen im Bundesgebiet sowie im Ausland dokumentiert er das Lebenswerk des Großvaters und die Entwicklung des Skisports. Auf die Skier mit der eingeschnitzten Jahreszahl 1892 aus der Werkstatt des Ski-Köpfers ist er besonders stolz.

Zu sehen sind die Stücke im Museum im Kaiserhaus in Bernau. Im Sommer 2016 hat der Internationale Ski-Verband (FIS) das Museum zertifiziert, als erste private Einrichtung in Deutschland und als 31. Museum weltweit. Geöffnet wird es nur nach Vereinbarung: info@ski-koepfer.de.

Das Skifahren hat auch auf der Schwäbischen Alb Tradition. Deshalb hat Karl Müller in St. Johann-Upfingen bei Bad Urach in Eigenregie im Skilift-Stüble Beiwald ein Wintersportmuseum eingerichtet. Darin sind Wintersportgeräte von 1900 bis 1950 zu sehen, in einem neuen Raum auch schon modernere Skier, Schuhe und Bindungen. Immer wenn der Lift läuft, sind das Stüble und das Museum geöffnet. Unabhängig von der Schneelage sind Stüble und Museum auch am 7. Januar von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Mehr unter www.skilift-beiwald.de.