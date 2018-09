Vom Flop zum Hoffnungsträger – in einer Nacht

Lissabon. Renato Sanches stand mit nacktem Oberkörper und einem Benfica-Trikot in der Hand alleine im Mittelkreis des legendären Estadio da Luz und genoss gerührt die Ovationen. Auf so einen Gänsehautmoment hatte der 21 Jahre alte Portugiese, der bereits als 35 Millionen Euro Flop galt, sehr lange warten müssen. „Das ist so besonders für mich. Ich habe zehn Jahre für Benfica gespielt. Das ist ein tolles Gefühl, zu spielen und zu treffen. Ich bin sehr glücklich“, sagte Sanches nach dem 2:0 (1:0) des FC Bayern bei Benfica Lissabon strahlend.

Präsident Uli Hoeneß war angetan: „Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr für den Jungen gefreut“, sagte er, und fügte schnippisch an: „Wir haben jetzt einen Neuzugang, einen Neuzugang! Für all die Schlaumeier, die gesagt haben, wir hätten zu wenig Spieler.“

Hoeneß verschweigt dabei freilich, dass niemand behauptet hat, die Bayern hätten auf der Achter-Position – der Position von Sanches – zu wenig Spieler. Auf anderen Positionen sieht das schon anders aus. An diesem Abend aber: geschenkt. „Er hat das phantastisch gemacht. Er war ein sehr großer Mehrwert für unser Spiel“, lobte Mats Hummels.

Trainer Niko Kovac verglich Sanches sogar mit Rekordnationalspieler Lothar Matthäus: „Renato hat eine außergewöhnlich gute Technik, eine sehr gute Geschwindigkeit und einen tollen Körper. Es ist schon so, dass die Leute bei ihm links und rechts wegfliegen - so wie früher bei Lothar Matthäus.“ Sanches hatte nach der Führung durch Torjäger Robert Lewandowski (10.) das 2:0 (54.) für die Münchner erzielt. Danach erhoben sich selbst die Fans von Benfica und jubelten. Nach der Partie bedachten sie ihren ehemaligen Jugendspieler mit Standing Ovations.

Dabei war eigentlich Thiago für die Startelf vorgesehen gewesen. Der Spanier musste aber wegen einer Verletzung am großen Zeh passen. „Da habe ich mir gedacht, dass es der richtige Zeitpunkt und der richtige Platz für Renato ist“, sagte Kovac. Allerdings ist auch klar: Sanches muss solche Leistungen konstant bringen, um im Münchner-Starensemble auf seine Minuten zu kommen. sid