Vom Dunkel zum Licht

Nach Sonnenuntergang am Ostersamstag versammelten sich in und vor Dom und Morizkirche über 500 Christen. Draußen loderten die Osterfeuer, von Ministranten aufgeschichtet. In der Morizkirche spendeten nur die Lampen aus dem Eingangsbereich Licht. Als diese erloschen, wurde es still im Kirchenschiff.Die Dunkelheit erinnerte an die dunkelste Stunde, in der Jesus nach christlichem Verständnis gekreuz...