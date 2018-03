Völlig irre

Der hat sich vom Handy emanzipiert und steht als eigenes Gerät in diversen Wohnzimmern, ob nun als Produkt von Google, Amazon oder Apple. Man kann das Helferlein nach dem Wetter fragen, die passende Musik abspielen oder Nachrichten vorlesen lassen und die Jalousien bewegen.

So weit, so schlau. Leider nur liegen die Tücken der Technik heutzutage in der Software. Und so erschreckten sich diverse Besitzer von Amazons Alexa heftig, als das Gerät mitten in der Nacht in irres Lachen ausbrach, das klingt wie das einer übelgelaunten Hexe.

Der Hersteller verspricht per Update Abhilfe. Angeblich habe die Software fälschlicherweise den Befehl „Alexa, laugh“ („Alexa, lache!“) herausgehört. In Zukunft solle Alexa erst nachfragen, ob sie wirklich loslachen solle. Dieser Begründung glauben wir aber nicht. Die Dinger lernen ja ständig dazu, sie können unsere Sprache und unsere Vorlieben, Interessen, Abneigungen immer besser verstehen. Und damit auch, wie sie uns am besten ärgern können.

Dann dauert es nicht mehr lange, bis der Assistent Hardrock-Fans Klassik einstellt, das HSV-Spiel statt das der Bayern zeigt und im Hochsommer Winterkleidung empfiehlt. Und das so lange, bis wir Nutzer nur noch irre lachen. Hajo Zenker