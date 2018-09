Teppichbodenreinigungspersonalaufenthaltsraum. Versuchen Sie das mal in einer anderen Sprache. Was leider nicht geht: Worte so schreiben, wie man möchte.

Der Freiheitsdrang hiesiger Dichter wird vom Duden-Diktat unterdrückt, schon in der Grundschule werden angehende Sprachakrobaten indoktriniert, Begriffe nicht so zu schreiben, wie sie es für richtig halten, sondern so, wie es das Bibliographische Institut in Berlin für richtig hält. Das prangern wir an. Schon die Schreibweise von „bibliographisch“ (mit „ph“! Irrsinn!) lehnen wir ab, dieses Institut hat uns nicht zu sagen, wie wir zu schreiben haben!

Im Ausland gibt es bereits Widerstand. Nicht gegen die deutsche Rechtschreibung, aber gegen die englische. Die chinesische Fluggesellschaft „Cathay Pacific“ hat in großen Buchstaben „CATHAY PACIIC“ auf ein Flugzeug geschrieben. Also ohne „F“. Ein Fauxpas, nein, ein Vopa, würde so mancher jetzt sagen. Man kann es aber auch als revolutionären Akt begreifen. Gut, die Humorredaktion dieser Zeitung hätte eher das zweite „C“ in „Pacific“ gestrichen und das „A“ in „Cathay“ durch ein „Ö“ ersetzt, weil es keinen lustigeren Buchstaben als das „Ö“ gibt. Aber das kann ja noch kommen. Das Rechtschreibe-Diktat ist kurz vor dem Ende. Vivö lö Revölötiön!