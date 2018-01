Vierjähriger auf Abwegen

Kurzerhand zog er seine Winterstiefel an und verließ unbemerkt das Haus – in Jogginghose und T-Shirt. Als die Mutter das Fehlen ihres Sprösslings bemerkte und die Polizei informierte, begann diese mit einer umfangreichen Suche. Ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund des Polizeipräsidiums waren im Einsatz. Gefunden hat den Jungen dann ein aufmerksamer Pkw-Lenker. Er hatte den Vierjährigen in Rommelsbach gesehen, die Situation richtig eingeschätzt und das Kind mit dem Auto zur Polizei gebracht. Hier, so teilt die Polizei mit, „erfolgte dann auch die Übergabe des gutgelaunten und in bester Verfassung befindlichen Jungen an den Vater“.