Viele Vereine und die halbe Welt

Es war bereits der zweite Neubürgerempfang in Kilchberg. Den letzten gab es vor vier Jahren. Am Samstag erschienen etwa 70 Besucher in der Dorfscheune in der Ortsmitte, davon zwei Drittel sogenannte Neubürger. Die meisten kamen in Familienstärke. Auffällig viele Kleinkinder wuselten durch die Scheune oder schliefen aufPapis Armen.„Wir haben um die 250 Neubürger angeschrieben“, berichtete Ortsvors...