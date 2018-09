Viel Arbeit für Enosch Wolf

Mit martialischen Plakaten werben die Tigers für den Heimspiel-Auftakt: „Die Jagd beginnt“ ist in der ganzen Stadt zu lesen. Dieses Jahr machen die Tigers vor dem ersten Saison-Heimspiel mehr Werbung als sonst an Bauzäunen, Litfaßsäulen und Plakatwänden. Mit Blick auf die Zuschauer sagt Manager Robert Wintermantel: „Wir rechnen mit einer 2 vorne.“ Also mindestens 2000 Besuchern. Auch die Stehtrib...