VfB Stuttgart: nach Saisonende zwei Testspiele im Osten

Halle/Stuttgart. Am 15. Mai (19 Uhr) tritt der VfB beim Halleschen FC an, einen Tag später (18.30 Uhr) gibt es ein weiteres Freundschaftsspiel beim FSV Zwickau. Das teilten der VfB und die beiden Drittligisten am Dienstag mit. «Unser Ziel sollte es sein, mit diesem Spiel gegen den Vertreter aus der Bundesliga wenige Tage vor der Weltmeisterschaft zusätzliche Einnahmen zu erzielen», sagte der Vizepräsident des Halleschen FC, Jürgen Fox.

Die Spiele kommen zustande, da die drei Clubs denselben Ausrüster haben. Ihr letztes Bundesliga-Spiel in dieser Saison bestreiten die Schwaben am 12. Mai (15.30 Uhr/Sky) beim FC Bayern München.