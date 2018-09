VfB Stuttgart gegen Düsseldorf ohne Sosa: Didavi fraglich

Stuttgart. Sosa habe bereits seit der vergangenen Woche eine Blockade im Rücken, sagte Trainer Tayfun Korkut am Mittwoch. Didavi, der beim 3:3 gegen den SC Freiburg am Sonntag mit Problemen an der Achillessehne ebenfalls gefehlt hatte, konnte am Mittwoch zumindest Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. «Mal gucken, wie er das Training wegsteckt und dann werden wir weiter sehen», sagte Korkut.

In die Auftaktpartie des 4. Spieltags in der Fußball-Bundesliga geht Korkut mit Zuversicht. «Alle freuen sich jetzt auf das Spiel. Den Punkt wollen wir am Freitag veredeln mit einem Dreier vor unseren Fans und unserer Kurve», sagte Korkut.