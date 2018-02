VfB-Präsident Dietrich freut sich aufs VfB-Schnitzel

Stuttgart. «Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Ich probiere es auf jeden Fall», sagte Dietrich am Mittwoch in Stuttgart. Gemeinsam mit Cheftrainer Tayfun Korkut und mehreren VfB-Spielern bewirtete der Präsident am Mittwoch Bedürftige mit Kartoffelauflauf, Salat und Schnitzeln, in die für den Besuch des heimischen Bundesligisten extra die Buchstaben «VFB» eingestanzt waren.

«Wenn man den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, ist das ein schöner Moment», sagte Mario Gomez, der sich in der Vesperkirche über viele gedrückte Daumen für den VfB freute. «Viele Besucher haben mir schon ihr Wunschergebnis fürs Wochenende verraten», sagte der Stürmer. «Siege, natürlich.»