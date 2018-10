VfB-Mannschaftstraining ohne Daniel Didavi

Stuttgart. Das sagte ein Club-Sprecher am Dienstag auf dpa-Anfrage. Der offensive Mittelfeldspieler laboriert seit längerem an einer Schleimbeutelentzündung an der Achillessehne.

Didavi war beim ersten Saisonsieg gegen Werder Bremen am Samstag (2:1) zu seinem Startelfdebüt gekommen. In den drei Partien zuvor stand er wegen der Probleme nicht im Kader. Stuttgart spielt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die noch sieglosen Hannoveraner.