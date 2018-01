VfB Friedrichshafen auf dem Weg zur perfekten Mannschaft

Friedrichshafen. Es klingt ehrfürchtig, wenn die Konkurrenz derzeit von den Volleyballern des VfB Friedrichshafen spricht. Von einer Mannschaft, die keine Fehler macht, ist da die Rede. Von einer Mauer, die kaum zu bezwingen ist. Und nicht die Spiele, sondern allein die Sätze werden gezählt, die die Gegner gegen den Rekordmeister und Supercup-Sieger vom Bodensee für sich entscheiden. Denn von 16 Partien, die die Formation des früheren Bundestrainers Vital Heynen in bislang wettbewerbsübergreifend absolvierte, musste sie keine verloren geben. Die „Häfler“ sind mit weniger registrierten Duellen als die anderen trotzdem Spitzenreiter der Liga, stehen im Finale des DVV-Pokals und führen auch in der Champions League ihre Gruppe an.

„Wir liegen weit über unseren eigenen Erwartungen“, gibt Heynen zu. Zwar könne man sich vornehmen, eine so perfekte Bilanz abzuliefern. „Aber du brauchst auch Glück dazu.“ Und irgendwann, da ist sich der quirlige 48-Jährige sicher, werde die erste Niederlage kommen. Bis dahin versucht Heynen seine Spieler am Boden zu halten, sie einerseits davon zu überzeugen, dass sie so stark sind, wie sie scheinen, damit sie in diesen kleinen Momenten die Ruhe bewahren, die in einem Volleyballspiel darüber entscheiden, wer als Gewinner vom Platz geht. Andererseits gilt es zu verhindern, dass das Team nicht abhebt. Denn nur wenn die Konzentration hoch gehalten wird, funktioniert das System einwandfrei. „Im Kopf verstehen die Spieler das“, sagt er. „Aber die Seele sagt ihnen, dass sie 16-mal gewonnen haben.“

Zuletzt bekam der Favorit dies vergangene Woche in Frankfurt zu spüren. Der Vorjahresdritte, die United Volleys Rhein-Main, setzten mit ihren Aufschlägen die Gäste im ersten Satz so sehr unter Druck, dass sie in der Annahme Probleme bekamen und so auch im Angriff erst einmal nicht ihre gewohnte Durchschlagskraft fanden. Nach dem 0:1 war Heynen selbst gespannt darauf, wie sein Team reagieren würde. Nie zuvor in dieser Saison hatte es einen entsprechenden Satzrückstand aufholen müssen. Doch es zeugt von mentaler Stärke, dass dies die Mannschaft vom Bodensee nicht in die Bredouille brachte, dass sie sich, wie Zuspieler Simon Tischer erklärte, auf das eigene Können besann und sich aus dem kleinen Tief schnell wieder herausarbeitete.

Dass die Rädchen so gut ineinander greifen, darin sieht Heynen das Ergebnis eines Lernprozesses. Die Philosophie, mit der der Belgier im Sommer 2016 als Nachfolger von Stelian Moculescu angetreten war, hat er nicht verändert. „Seit Jahren setze ich auf gute Verteidigung und darauf, selbst keine Fehler zu machen, aber den Gegner zu Fehlern zu zwingen.“ Doch er habe die Erfahrung gemacht, dass dies immer erst im zweiten Jahr der Zusammenarbeit mit einem Team wirklich gut funktioniere.

So unerschütterlich, wie es von außen wirkt, sei das Konstrukt jedoch nicht. Zwar gab es bislang nur einen längeren verletzungsbedingten Ausfall: Diagonalspieler Daniel Malescha laboriert an Wadenproblemen. Doch es gebe viele kleine Sorgen, die sich nun, da 15 Spiele in den ersten beiden Monaten des Jahres zu bewältigen sind, bemerkbar machten. So musste Simon Tischer etwa in Frankfurt nach zwei Sätzen wegen Knieschmerzen ausgewechselt werden und konnte erst am Montag wieder ins Training einsteigen.

Darüber hinaus wartet die entscheidende Phase der Saison erst am Ende, in den Play-offs. Auch im Vorjahr hatten die „Häfler“ diese als Tabellenerster erreicht, dann jedoch das Finale gegen Berlin zum zweiten Mal in Folge verloren. Den Titel wieder an den Bodensee zu holen, das habe vor allem anderen, auch der Königsklasse, Priorität. „Aber man muss bedenken, dass wir momentan nichts lernen“, sagt Heynen. „Denn lernen kann man nur aus Niederlagen.“