Vettel hat große Probleme

Sotschi. Ein Dreher in der Schlussphase in Kurve 13 trübte gestern zudem Vettels Auftakt in dieses so wichtige Grand-Prix-Wochenende. Denn der Heppenheimer muss erheblich Boden auf den britischen WM-Spitzenreiter Hamilton gut machen, soll sein Titeltraum mit der Scuderia nicht schon in den kommenden Wochen platzen.

Hamilton legte in der zweiten Einheit des Tages in 1:33,385 Minuten die Bestzeit vor seinem Stallrivalen und Vorjahressieger Valtteri Bottas hin. Dritter wurde Max Verstappen vor Daniel Ricciardo im zweiten Red Bull. Nico Hülkenberg belegte im Renault nur Position 14.

Sebastian Vettel und Ferrari wollen unbedingt die Wende einleiten. Dafür hat die Scuderia den Frontflügel am SF71H umgebaut. Mercedes hat das zwar auch getan, doch bei weitem nicht so gravierend.