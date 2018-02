Vesperkirche Mannheim: Etwa 16 000 Gäste in vier Wochen

Mannheim. Die am 6. Januar begonnene Vesperkirche in der nordbadischen Stadt endete am Sonntag mit einem Gottesdienst. «Den Bedürftigen eine Stimme geben, sie wahrnehmen und als Mensch behandeln - das ist unser Auftrag», sagte Dekan Ralph Hartmann. In diesem Winter dienen wieder viele Kirchen im Südwesten dem barmherzigen Zweck, etwa auch in Karlsruhe und Stuttgart. Die Kosten werden mit Spenden gedeckt. Schirmherrin der württembergischen Vesperkirchen ist Gerlinde Kretschmann.