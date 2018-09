Mit einiger Verwunderung habe ich gelesen, dass Herrn Ruge die Gebäude der Handwerker im Gewerbegebiet Höllsteig in Ergenzingen abgeschreckt haben, da diese Gebäude aus Beton und Metall bestehen. Ich bin sicher, dass sich die allermeisten Betriebsinhaber in Ergenzingen sehr viel Mühe gegeben haben, um eine ansprechende Architektur zu verwirklichen. Dienen doch die Gebäude als Schaufenster für die Kunden und oftmals auch als Wohnung für die Inhaber. Hiervon kann sich nicht nur Herr Ruge bei der Gewerbeschau am 30. September ein Bild machen. Sehr geehrter Herr Ruge, wachsende Anforderungen an Handwerksbetriebe erfordern heute mehr Platz als in der Vergangenheit. Es ist erfreulich, dass sich Ihre Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg so gut entwickelt hat und wächst. Aber auch bei Ihnen geht es nicht ohne neue Gebäude und die dadurch notwendige Versiegelung von Flächen. Deshalb „Zukunft für Handwerker und Hochschule“ – beim Bürgerentscheid ein klares Nein, damit wohnortnahes Arbeiten und Studieren weiterhin unter den besten Bedingungen für Rottenburg und seine Bürger/innen möglich ist.