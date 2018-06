Vertrauen zählt

Seit gestern haben die Verbraucher die Möglichkeit, per Google Pay und Smartphone im Alltag zu bezahlen. Auch dieses Angebot werden viele Verbraucher kritisch sehen. Und doch könnte das Jahr 2018 einen Wendepunkt darstellen.

Das liegt weniger am Google-Bezahldienst, sondern an den deutschen Banken und Sparkassen, die stark in das Thema investiert haben. Kontaktloses Bezahlen ist jetzt vielfach mit den weit verbreiteten Girokarten möglich. Einfach und bis zu einem Betrag von 25 Euro ohne Pin-Eingabe bei vielen Einzelhändlern. Volksbanken und Sparkassen ziehen in diesem Sommer mit Bezahl-Apps nach. Das grenzt die Möglichkeiten von Google Pay ein.

Doch eines ist klar: Das Wettrennen um das Bezahlverfahren der Zukunft ist in vollem Gange. Auch wenn die neuen EU-Regeln Datensammlern das Leben erschweren, sollten sich Verbraucher fragen: Wem will ich Einblicke in meinen finanziellen Alltag geben, wo liegen meine Daten und wie sicher sind diese dort? Mehr als Komfort und Technik zählt am Ende das Vertrauen in den Anbieter.