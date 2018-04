Versuchter Einbruch mit Schweißgerät

Zeugen zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft am frühen Montagmorgen sucht das Polizeirevier Reutlingen. Gegen 3.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem an dem Geschäft in Wilhelmstraße Schweißarbeiten bemerkt worden waren. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellte sich heraus, dass Unbekannte mit einem Schweißgerätes versucht hatten, ein Loch in die Schaufensterscheibe zu brennen. Offenbar bemerkten sie, dass sie entdeckt worden waren, und flohen daraufhin sofort. Gasflaschen, Schweißgerät und eine Autobatterie ließen sie zurück. Gestohlen wurde scheinbar nichts. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Möglicherweise sind der oder die Unbekannten mit ihrem Equipment aufgefallen, daher bittet die Reutlinger Polizei um Hinweise, Telefon 07121/9423333.