Versuchten Totschlag: Angriff auf Radfahrer

Weissach im Tal. Wie die Polizei mitteilte, erließ ein Richter am Freitag einen Haftbefehl gegen den jungen Mann. Er soll in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) am vergangenen Wochenende einen 78 Jahre alten Radfahrer grundlos attackiert und schwer verletzt haben. Demnach wollte der Radler auf einem Radweg an einer Gruppe Jugendlicher vorbei. Als er abstieg, um sein Rad vorbeizuschieben, soll ihm der 18-Jährige einen Fußtritt gegen den Kopf verpasst haben. Er soll zudem mehrmals gegen den Kopf des Seniors getreten haben, als der bereits am Boden lag. Erst als ein Passant kam, flüchtete der 18-Jährige. Der Rentner wurde schwer im Gesicht verletzt.