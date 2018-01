Versuchte Brandstiftung im Wennfelder Garten: 33-Jähriger ist in Untersuchungshaft

Ein 33-jähriger Tübinger hat am Dienstagabend im Wennfelder Garten versucht, einen Rollladen im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses anzuzünden, in dem er selbst lebt. Dann soll er einen anderen Hausbewohner mit brennbarer Flüssigkeit bedroht haben. Die Polizei nahm in fest. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen des Verdachts der versuchten besonders schweren Brandstiftung.

Brandbeschleuniger dabei

Nach Angaben der Polizei misslang der Brandanschlag vermutlich, weil der Rollladen kein Feuer fing und die Flammen von selbst wieder erloschen. Als der in der betroffenen Wohnung lebende Mann hinzukam, soll der 33-Jährige diesen laut Staatsanwaltschaft mit einer brennbaren Flüssigkeit bedroht haben. Der 33-Jährige hatte einen Brandbeschleuniger in einer Flasche dabei. Laut Polizei handelte es sich vermutlich um Benzin. Nach Informationen des TAGBLATTs spritzte der 33-Jährige die Flüssigkeit nach dem Mann. Die beiden Hausbewohner sollen schon länger im Streit miteinander sein.

Vor zwei Wochen schon mit Steinen nach Polizisten geworfen

Der 33-Jährige ist der Polizei schon länger bekannt. Zuletzt war er am 10. Januar aufgefallen: Im Wennfelder Garten hatte er nach einem Streit zunächst Polizisten beleidigt und war dann auf das Dach des Mehrfamilienhauses geflüchtet, um mit Steinen nach den Einsatzkräften zu werfen. Ein Polizist wurde leicht verletzt. Dann rannte der Mann nackt und schreiend durchs Haus und verbarrikadierte sich in einem Zimmer. Die Feuerwehr musste die Tür gewaltsam öffnen. Mithilfe eines Polizeihunds wurde der 33-Jährige damals schließlich überwältigen. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus kam er in eine Fachklinik.

In Untersuchungsgefängnis gebracht

Nun sitzt der 33-Jährige in Untersuchungshaft. Nach der versuchten Brandstiftung nahm die Polizei ihn am Dienstag vorläufig fest. Am Mittwoch wurde Haftbefehl erlassen und der 33-Jährige in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.