Herr Schulze, ich kann sie beruhigen, Prof. Gerstmeier bekundete keinen Dissens gegenüber dem Stand der Forschung, was Mozarts Rang betrifft. Aber Differenzierung ist nötig. Wie ein Komponist mir soeben mitteilt, ist das in einer Spieldauer von 15 Sekunden aufzuführende Fugato von Takt 372 bis 401, über das wir reden, „eine Engführung, also bestenfalls als Höhepunkt in der thematischen Arbeit einer barocken Fuge denkbar. Aber es ist eben keine barocke (Quadrupel-)Fuge! Und nicht in den 15 Sekunden liegt Mozarts Größe, sondern im gesamten Satz, seinem Formverlauf und dem genialen Spiel mit den Themen.“ Gerstmeiers Unmut richtete sich gegen die kategorielle Verwirrung, die bei der Besprechung der Stelle regelmäßig mit der Suggestion gestiftet wird, hier läge eine Art Bach-Fuge vor. Geht Mozarts Rühmung dagegen im Raum der nötigen Klarheit und Sorgfalt, dürfte auch er zur Formel der „Bachschen Polyphonie in klassischen Proportionen“ stehen.

Er würde vielleicht sogar in die Hymne seines Kollegen Hermann Abert einstimmen: „Mit diesem Material öffnet Mozart nun alle Schleusen des mehrfachen Kontrapunkts; in immer neuer Verschlingung schlagen die vertrauten Gedanken an das Ohr des Hörers, und er kann nur staunen über die wunderbare Leichtigkeit, mit der diese aufs höchste gesteigerte Lebensenergie auf ihn eindringt.“ Es genauer zu erfahren, war mir in jenem kurzen Gespräch zwischen Tür und Angel nach einem Seminar über ein ziemlich anderes Thema leider nicht möglich.