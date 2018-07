Über den Leserbrief von Herrn Dieter über die „Moschd tasting night“ habe ich mich sehr gefreut. Habe ich doch meinen Kampf gegen Anglizismen in den letzten Jahren vernachlässigt, weil mir andere Themen wichtiger geworden sind.

Aber eigentlich hängen sie zusammen: Es geht um die westliche Vorherrschaft, die eigentlich eine amerikanische ist und die unter anderem von Hollywood aus die Welt zum „American way of life“ missioniert. Die so Bekehrten finden es deswegen chic, wenn man so sprechen kann wie die smarten Businessmen oder die coolen Popstars. Nicht nur Hollywood, auch sehr viele andere Einrichtungen wie die think tanks („Denkpanzer“) drücken die westliche Lebensweise und ihr Wirtschaftsmodell als alternativlos in die Welt. Länder, die sich nicht fügen wollen, erleben blutige regime changes und Bomben. „bomb every 12 minutes“ in die Suchmaschine getippt, liefert diese Zahl: Allein im Jahr 2017 habe das Pentagon 44 096 Bomben irgendwo in der Welt abgeworfen. Und die „Nachdenkseiten“ haben gerechnet: Das macht 127 Bomben pro Tag oder alle 12 Minuten eine. Ein Kommentar unter dem amerikanischen Artikel bemerkte süffisant: „Come on America, We Can Do Better Than That“.