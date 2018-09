Verliert der Südwesten an Schwung?

Stuttgart. Bangemachen gilt nicht, ist die Devise der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Zwar ist das Wirtschaftswachstum im Südwesten im ersten Halbjahr mit 1,6 Prozent etwas schwächer ausgefallen als erwartet. Damit belegte er nur Platz 8 unter den 16 Bundesländern. Kein gutes Gefühl für die erfolgsverwöhnten Schwaben und Badener. Doch die CDU-Politikerin gibt sich zuversichtlich: „Wir gehen weiterhin für das Gesamtjahr von einer robusten wirtschaftlichen Entwicklung aus“, sagte sie der SÜDWEST PRESSE.

Angesichts der Zahlen ist da eine gute Portion Zweckoptimismus dabei. Dass Rheinland-Pfalz mit 3,3 Prozent Wachstum im ersten Halbjahr den Spitzenplatz belegte, dürfte die Baden-Württemberger weniger schmerzen als der zweite Platz der Bayern, die um 2,8 Prozent zulegten. Mit ihnen liefert sich der Südwesten schon lange einen Wettlauf um die Spitzenposition.

Die Zahlen im ersten Halbjahr seien nur eine Momentaufnahme und vorläufige Berechnungen, versuchen das Wirtschaftsministerium in Stuttgart und das Statistische Landesamt zu relativieren. Doch der Blick in die Vorjahre zeigt: Es handelt sich um keinen kurzfristigen Ausreißer. Den bundesweiten Spitzenplatz belegte Baden-Württemberg zuletzt 2015 mit 3,3 Prozent Wachstum, deutlich vor Bayern. 2016 fiel das Land auf Rang 11 zurück, im letzten Jahr lag es nur knapp über dem Bundes-Schnitt von 2,2 Prozent. Das reichte nur für Platz 7.

Angesichts der Wirtschaftsstruktur als Exportland und der großen Bedeutung des Fahrzeugbaus kann das den Präsidenten des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags, Wolfgang Grenke, nicht verwundern. Die Zahlen sprechen für sich: Während die deutschen Ausfuhren im ersten Halbjahr um 4 Prozent zulegten, verbuchte Baden-Württemberg nur ein Plus von 1,5 Prozent. Schuld an der Schwäche des Südwestens waren die Autohersteller und Zulieferer, deren Exporte um über 12 Prozent abnahmen. Dadurch wurden sie vom Maschinenbau überholt, dessen Ausfuhren um 5 Prozent zunahmen. Insbesondere im Handel mit Großbritannien gab es einen kräftigen Einbruch, kein Wunder angesichts des drohenden Brexit, der die Käufer verunsichert.

Das dürfte sich auch so schnell nicht ändern, genau so wenig wie die Turbulenzen im Welthandel durch US-Präsident Donald Trump. Deswegen hat der Industrieverband BDI gerade seine Exportprognose für dieses Jahr von 5 Prozent auf 3,5 Prozent reduziert. Das spricht gegen bessere Zahlen im Land.

Baden-Württemberg ist so stark vom Florieren der Industrie abhängig wie kein anderes Bundesland: Das Produzierende Gewerbe steuert 39 Prozent zur Wertschöpfung bei. Im Bundesdurchschnitt sind es nur 31 Prozent. Der Rest entfällt auf den Dienstleistungssektor.

Die Wirtschaft im Land klagt, der Fachkräftemangel bremse ihr Wachstum. Mit rund 3 Prozent Arbeitslosen herrscht – ähnlich wie in Bayern – Vollbeschäftigung. Davon profitieren die Arbeitnehmer durch hohe Verdienste: 2017 kamen sie in Vollzeit im Schnitt auf 4517 EUR im Monat. Ihre bayerischen Kollegen verdienten gut 100 EUR weniger.

Positiv stimmt Grenke, dass der Südwesten bei Forschung und Entwicklung klar auf Platz 1 im Ländervergleich liegt, auch deutlich vor Bayern. „Wir sollten uns mehr Sorgen um globale Verwerfungen denn um unsere heimische Wirtschaft machen“, ist er überzeugt.

Unter diesen Vorzeichen sieht auch der Geschäftsführer des Landesverbands der baden-württembergischen Industrie, Wolfgang Wolf, erste Bremsspuren im nächsten Jahr. In diesem erwarteten alle großen Branchen noch eine ordentliche bis gute Entwicklung, was unterm Strich mindestens 2 Prozent Wachstum bedeuten müsste. Das entspricht der neuen Prognose des BDI für ganz Deutschland. Wichtige Branchen wie der Werkzeugmaschinenbau seien bis weit ins nächste Jahr gut ausgelastet. Noch investierten die Unternehmen nicht nur in die Modernisierung, sondern auch in die Erweirtung der Fertigung. „Danach wird es Kaffeesatzleserei“, beschreibt Wolf die Verunsicherung. Die Unternehmen stellten sich darauf ein, dass der Aufschwung nicht dauerhaft so weitergehe, und betrieben Vorsorge für alle Fälle.