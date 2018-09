Verletzungen bei Donis und Aogo ziehen lange Pause nach sich

Stuttgart. Aogo habe sich beim 2:1 gegen Werder Bremen am Samstag einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen, teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntag mit. Bei Donis diagnostizierten die Ärzte einen Muskelbündelriss im Oberschenkel. Beide Spieler sind gegen Hannover 96 am Samstag definitiv keine Option und werden wohl auch nach der folgenden Länderspielpause noch Partien verpassen. Eine Prognose zur Ausfallzeit gab der VfB Stuttgart nicht ab.