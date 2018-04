Verletzter Radfahrer nach Unfall ausgesetzt: Polizei fahndet

Ulm. Die Polizei fahnde nach dem Täter und bitte Zeugen um Mithilfe, teilte sie am Donnerstag mit. Der Autofahrer soll den 30-Jährigen am Mittwoch an einer Kreuzung beim Linksabbiegen umgefahren haben. Er habe dann das Fahrrad und den Verletzten in sein Auto geladen und erklärt, er bringe den Mann ins Krankenhaus. Stattdessen habe er das Unfallopfer aber an einer Landstraße zwischen Erbach und Ringingen ausgesetzt. Ein Zeuge fand ihn dort und rief den Rettungsdienst.