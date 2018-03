Verkehrte Welt: Kunden kassieren für Kredit

Frankfurt. Eine ähnliche Aktion hatte im vergangenen Sommer angeblich mehrere Tausend Verbraucher gelockt. Im Januar hat das Kredit-Vergleichsportal Smava einen neuen Versuch gestartet. Am Montag setzte dann ein Wettlauf zwischen den Kreditportalen Smava und Check24 mit Minuszinsen für einen Kredit ein. Geld ausleihen und dafür nicht bezahlen, sondern noch belohnt werden – verkehrte Bankenwelt?

Am Dienstag ging es weiter – mit einem Zins von minus 5 Prozent. Das Hamburger Finanzportal Finanzcheck.de ging noch weiter und lockte mit einem Negativzins von 100 Prozent und verschenkte damit jeweils 1000 EUR an 100 Kunden. Das sei eine „bewusste Provokation“, sagt Finanzcheck-Chef Moritz Thiele. Man erachte den Preiskampf für nicht nachhaltig. Schließlich verschenke auch keiner permanent Flüge oder Hotelzimmer.

Experten sprechen ohnehin von einem Marketingwettlauf. Für den Verbraucher bringt das zwar Geld, aber nur für diejenigen mit einwandfreier Bonität. Dafür müssen sie Einsicht in ihre finanzielle Lage geben. Verbraucherschützer raten zur Vorsicht.

Wer bietet mehr? Am Wochenende war Check24 auf den Zug aufgesprungen. Es geht um Deutschlands günstigsten Kredit, bei dem Verbraucher keine Zinsen zahlen, sondern mit Zinsen belohnt werden. Bei minus 0,4 Prozent lag der Zins bei Smava Mitte vergangenen Jahres, minus 0,4 Prozent waren es wieder im Januar, genau so viel wie die Europäische Zentralbank (EZB) derzeit dafür kassiert, wenn die Geschäftsbanken bei ihr Geld parken. Dann kam Check24 am Wochenende mit minus 1,5 Prozent.

Am Montagvormittag bot Smava einen Kredit mit einem Zins von minus 3 Prozent an. Am Nachmittag zog der Münchner Konkurrent nach – mit minus 3,5 Prozent. Smava konterte mit minus 5 Prozent, Check24 tat es den Berlinern am Dienstagmorgen gleich. Minus 5 Prozent Kreditzinsen bringen bei Check24 und Finanzcheck für einen Kredit von 1000 EUR bei einer Laufzeit von einem Jahr einen Gewinn von 28 EUR. Bei Smava sind es über 36 Monate für 1000 EUR sogar 77 EUR.

Voraussetzung gute Bonität

Nicht jeder kann einen solchen Kredit aufnehmen. Voraussetzung ist eine gute Bonität – also der Nachweis, dass man das Geld auch zurückbezahlen kann. Freiberufler und Selbstständige kommen nicht zum Zug. „Das hat es bislang noch nie gegeben“, sagte Smava-Geschäftsführer Alexander Artopé, bevor er die Attacken von Check24 und Finanzcheck kannte und nur minus 3 Prozent bot. „Ich leihe mir 1000 Euro für drei Jahre und muss nur 953,80 Euro zurückzahlen“. Das Angebot sei in der Menge unbegrenzt, zeitlich ist es bis 31. März befristet.

„Wir bieten grundsätzlich immer das günstige Angebot,“ hielt Check24-Geschäftsführer Christian Nau dagegen, zunächst mit minus 3,5 Prozent keine Frist. Am Dienstagmorgen standen beide Anbieter bei minus 5 Prozent.

„Die überschlagen sich gerade“, sagt Dirk Eilinghoff vom unabhängigen Verbraucherportal Finanztip. Es drehe sich um reine Marketing-Aktionen wie bereits bei Smava im vergangenen Sommer. Ähnlich sehen es andere Verbraucherschützer. Zum Zuge kämen ohnehin nur diejenigen, die einen solchen Kredit gar nicht benötigten, schließlich werde beste Bonität vorausgesetzt.

Check24-Geschäftsführer Nau betont, man könne mit dem Minus-Zins-Kredit einen teuren Dispo-Kredit bei seiner Bank ablösen. Allerdings sind meist weniger gute betuchte Verbraucher mit diesem Problem konfrontiert, heißt es bei Verbraucherschützern. Gerade die kommen an die Lockangebote nicht heran.

Wer sich für einen Kredit von 1000 EUR mit satten Minuszinsen und dadurch einer Ersparnis von knapp 30 EUR bei Check24 und Finanzcheck und rund 80 EUR bei Smava interessiert, muss allerdings komplett Auskunft über seine finanziellen Verhältnisse geben. Tatsächlich mussten Verbraucher im vergangenen Jahr beim ersten Smava-Lockangebot online Einblick in ihr eigenes Girokonto gewähren. „Faktisch verkaufen sie ihre Daten für knapp 50 Euro“, sagt Eilinghoff.

Ohnehin sind die Offerten in der Höhe strikt begrenzt. Wer mehr als 1000 EUR ausleihen will, muss für jeden Euro darüber Plus-Zinsen zahlen, meist von knapp 2 Prozent. Auf dieser Basis werden dann üblich verzinste Kredite über mehrere Tausend Euro und andere Finanzangebote angeboten und möglichst verkauft. Bei Check24 auch Versicherungen, Reisen, Flüge, Mietwagen und Strom-, Gas-, Internet- und Smartphone-Verträge.

Kommentar