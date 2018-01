Kommentar über die Talfahrt des VfB Stuttgart Verheerende Bilanz

Der ungenügende Auftritt in Mainz hat selbst den aufrichtigen Anhängern des VfB Stuttgart vor Augen geführt, wie erschütternd die Defizite des schwäbischen Bundesligisten sind. Fünf Pleiten in den vergangenen sechs Partien, nur ein Punkt aus zehn Auswärtsspielen – so lautet die verheerende Zwischenbilanz. Sogar der 1. FC Köln, Letzter der Tabelle, hat bereits fünf Zähler auf fremden Plätzen eingefahren.