Verhandlungsgruppe soll Wahlrechtskonflikt lösen

Stuttgart. Sie soll nicht-öffentlich arbeiten und dem Koalitionsausschuss «zügig» ein Ergebnis präsentieren, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses in Stuttgart sagte. Auf der Grundlage will der Ausschuss dann entscheiden. Die Krise, die die Koalition wegen des Themas erlebte, sieht Kretschmann damit eingedämmt. In der Verhandlungsgruppe sollen Vertreter der Regierung sowie der Parteien und Fraktionen von Grünen und CDU sitzen.

Grund des Konfliktes: Die CDU-Landtagsfraktion hatte gegen eine Reform des Wahlrechts votiert, obwohl diese im grün-schwarzen Koalitionsvertrag vereinbart ist, um mehr Frauen in den Landtag zu bringen. Die Grünen waren deshalb empört. Kretschmann sagte, in dem Punkt habe die CDU-Fraktion den Koalitionsvertrag verletzt. CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart erinnerte daran, dass seine Fraktion den Beschluss einstimmig getroffen habe und dass es gute Gründe für die Beibehaltung des derzeitigen Landtagswahlrechts gebe. «Wir werden am Beschluss festhalten», kündigte Reinhart an.

Zu Vermutungen, er habe mit dem Landtagsbeschluss auch seinem Parteikollegen Thomas Strobl bewusst schaden wollen, sagte Reinhart: «Ich habe mit Herrn Strobl keinen persönlichen Dissens. Wir arbeiten seit vielen Jahren professionell zusammen.» Beim Thema Wahlrecht gehe es nur um Sachargumente. Strobl sagte, er habe vor dem Votum der Landtagsfraktion Respekt. Man dürften aber keine Türen zuschlagen. Strobl, der Landesparteichef, Vize-Regierungschef und Innenminister ist, hatte die Fraktion ausdrücklich vor dem Beschluss gewarnt. Er betonte am Donnerstag, dass er für mehr Frauen im Parlament sei.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte, im Koalitionsausschuss habe es auch ein Bekenntnis zur weiteren Zusammenarbeit von Grün-Schwarz gegeben. Er selbst habe deutlich gemacht, dass Verlässlichkeit und Vertragstreue wichtig seien. Er erwarte nun vertrauensbildende Maßnahmen der CDU. Kretschmann räumte ein, dass das Vertrauen in der Koalition nun erst einmal gestört sei.

FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke warf Grün-Schwarz vor, eine blamable Vorstellung abgeliefert zu haben. «Die offensichtliche Unfähigkeit, sich zumindest auf gemeinsame Vorschläge zur Reform des Landtagswahlrechts zu einigen, ist ein Armutszeugnis für diese Koalition.» Die Koalition versuche, ihre größte Krise nach dem vielfach bekannten und erheiternden Prinzip «Und wenn Du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis» zu lösen.

SPD-Landeschefin Leni Breymaier äußerte sich ähnlich. Mit dieser Krise sei das angebliche Vorzeigemodell Grün-Schwarz Geschichte. Sie forderte die Umsetzung des Koalitionsvertrags. Die berechtigen Interessen der baden-württembergischen Frauen dürfen nicht auf dem Altar der Machtspielchen älterer Herren in der CDU geopfert werden.» SPD-Fraktionschef Andreas Stoch meinte: «Eine Regierung, die sich als Stuhlkreis organisiert, ist nicht mehr handlungsfähig.»

AfD-Landtagsfraktionschef Bernd Gögel begrüßte, dass die CDU-Fraktion eine Wahlrechtsreform ablehnt. «Die CDU-Fraktion hätte sich allerdings bereits bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages darüber im Klaren sein müssen, welche Fallstricke die Zusammenarbeit beinhaltet, und muss sich nun nicht wundern, dass es zu einer Krise kommt, wenn maßgebliche Punkte nicht erfüllt werden.»

Die Landeschefin der Frauen Union, Inge Gräßle, widersprach in der «Pforzheimer Zeitung» (Freitag) dem Eindruck, die Wahlrechtsreform im Koalitionsvertrag sei der CDU von den Grünen aufgedrückt worden. «Als ob wir nicht gewusst hätten, was wir unterschreiben. Für die Frauen-Union war die Änderung des Wahlrechts ein wichtiges Argument für diese Koalition.» Der Landeschef der CDU-Sozialausschüsse, Christian Bäumler, sagte der «Stuttgarter Zeitung» (Freitag), er gewinne zunehmend den Eindruck, dass sich die Landtagsabgeordneten in einer politischen Glocke befänden und nicht mehr erkannten, was sie mit einer Entscheidung wie der zum Wahlrecht anrichteten.