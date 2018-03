Vergessene Muffins lösen größeren Einsatz aus

Esslingen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Rauchmelder einer Wohnung am Dienstag Alarm geschlagen. Nachbarn rochen zudem Rauch. Weil in der Wohnung niemand öffnete, riefen sie die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 20 Kräften an. In der Wohnung trafen sie schließlich auf einen 85-Jährigen, der offenbar nicht wusste, wie er den Rauchmelder ausschalten konnte. Ein Feuer gab es nicht zu löschen: Der Senior hatte Muffins im Backofen vergessen, die den Alarm auslösten. Genießbar war das Gebäck einem Sprecher zufolge aber nicht mehr.