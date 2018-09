Verfrühte Abgesänge

Berlin. Wer jetzt auf einen allzu schnellen Abgang seiner Nach-Nachfolgerin Angela Merkel hofft, sollte sich die bemerkenswerte Hartleibigkeit vor Augen führen, mit der Kohl Kritik eingesteckt und viele innerparteiliche Turbulenzen überstanden hat.

Tatsächlich haben das Scheitern von Jamaika, die Dauerfehde mit CSU-Chef Horst Seehofer und die unselige Affäre um Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen die Kanzlerin massiv geschwächt. Die Abwahl ihres treuen Vertrauten und Mehrheitsbeschaffers in der Fraktion, Volker Kauder, hat diese Machterosion noch einmal beschleunigt.

Doch wäre es entschieden zu früh, das unmittelbare Ende der Ära Merkel auszurufen, so sehr sich das manch einer auch wünschen mag. Ja, diese Legislaturperiode wird ihre letzte sein. Doch wie lange die dauert, kann derzeit kaum einer sagen. Trotz aller Schwächungen hat Merkel den Zeitpunkt ihres Abgangs immer noch selbst in der Hand. Das liegt an ihrem Charakter – und an der Schwäche ihrer Gegner.

Merkel hat deutlich erklären lassen, dass sie die Vertrauensfrage nicht stellen und also keine neue Bestätigung ihrer Kanzlerschaft durch den Bundestag suchen wird. Das mag man feige finden, oder auch klug. Tatsächlich würde sie die SPD mit einem solchen Schritt weitaus mehr in Schwierigkeiten bringen als CDU und CSU, denn bei den Sozialdemokraten ist die Abneigung gegen diese Koalition mit Händen zu greifen und von Parteichefin Andrea Nahles kaum noch zu kontrollieren.

Und doch ist die Schwäche der SPD gleichzeitig Merkels beste Amtsversicherung. Denn zu einem richtigen Wahlkampf wäre die finanziell ausgeblutete und an sich zweifelnde Partei derzeit nicht ansatzweise in der Lage. Daher scheidet die Option, die Koalition zu verlassen und damit Merkel zu stürzen zumindest unter den klarsichtigen SPD-Leuten (ja, die gibt es noch) aus. Die CSU wird sich noch genau bis zum Wahltag Mitte Oktober aufblasen und -regen, um dann kalt und professionell die Scherben ihrer Niederlage wegzufegen. Und damit womöglich auch Merkels schlimmsten Widersacher Horst Seehofer.

Und in der eigenen Partei? Warten sie erst mal ab. Um Merkel abzulösen, müsste sich im Dezember auf dem Parteitag ein Gegenkandidat finden. Und noch ist keiner der potenziellen Nachfolger bereit, es darauf ankommen zu lassen. Nein, vieles spricht dafür, dass ihre Niederlage in der Fraktion Merkel zunächst einmal gefestigt hat. „Paradoxe Intervention“ heißt dafür der Fachbegriff in der Psychotherapie. Es handelt sich dabei um eine Methode, die scheinbar im Widerspruch zum eigentlichen Ziel der Behandlung steht – und dennoch hilft.

