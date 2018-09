Vereint gegen die AfD

Ellwangen. Als „Retter in der Not“ inszeniert sich die Alternative für Deutschland (AfD) in der Ankündigung ihrer Kundgebung „5 Jahre LEA sind genug“, die am kommenden Samstag in Ellwangen (Ostalbkreis) stattfinden soll. Im Vorfeld der Kommunal- und Europawahl 2019 möchte man den LEA-Gegnern ein Forum bieten und gleichzeitig dort Boden gut machen, wo das Thema Zuwanderung besonders brennend diskutiert wird.

In Ellwangen wird derzeit um die Zukunft der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) gerungen. Der Vertrag, den das Land Baden-Württemberg mit der Stadt und dem Landkreis über den Betrieb der Einrichtung in der ehemaligen Reinhardt-Kaserne geschlossen hat, läuft 2020 aus. Die Landesregierung drängt auf eine Verlängerung, schließlich wurden 16 Millionen Euro in die Einrichtung investiert und eine Infrastruktur mit mehr als 240 Arbeitsplätzen geschaffen.

Der Gemeinderat ist aber gespalten, auch in der Bürgerschaft sind viele gegen die LEA, die zuletzt im Mai dieses Jahres für unschöne Schlagzeilen sorgte. Damals verhinderten Flüchtlinge die Abschiebung eines Mitbewohners und die Empörung über „rechtsfreie Räume“ kochte bundesweit hoch. Einige Tage später rückte die Polizei mit Hundertschaften an und setzte die Abschiebung durch.

Obwohl die momentan rund 650 überwiegend schwarzafrikanischen Flüchtlinge in der 24 000-Einwohnerstadt auch dank ehrenamtlicher Hilfe weitgehend akzeptiert sind, gehen die Meinungen über die Zukunft der Einrichtung auseinander. Manche in der Stadt befürchten, das Flüchtlingscamp könnte in Zukunft zu einem Anker-Zentrum für Ausländer ohne Bleibeperspektive werden.

Was viele Ellwanger zudem empörte, war die Dreistigkeit, mit der Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) die Vergabe der Landesgartenschau 2026 nach Ellwangen an ein Weiterbestehen der LEA knüpfte. Zwar nahm Hauk nach entsprechender Kritik in den Medien seine Äußerungen zurück, hinterließ aber ein Misstrauen gegenüber dem Vertragspartner Landesregierung. Das will die AfD jetzt nutzen.

Es scheint aber, als hätten die Strategen des AfD-Kreisverbands Ostwürttemberg statt einer Spaltung der Bürgerschaft das Gegenteil bewirkt. Das Ellwanger „Aktionsbündnis Mahnwache“ ruft am Samstag zu einer zeitgleichen Veranstaltung „für Demokratie und Menschenrechte“ auf und stößt im Vorfeld auf breite Resonanz. Auch sämtliche im Gemeinderat vertretenen Parteien unterstützen das „bunte Fest“. Josef Baumann, Sprecher der Mahnwache, freut sich: „Ellwangen ist eben eine Stadt mit hoch entwickelter Solidaritätskultur.“

Bei der Veranstaltung am Fuchseck soll ganz bewusst das Thema „Verlängerung der LEA Ellwangen“ ausgeklammert werden. Die Diskussion darüber findet nicht auf der Straße, sondern bei Bürgerversammlungen und Informationsabenden statt. Wo bisher durchaus auch polemisch mit Ängsten argumentiert wurde, kommen nach dem Auftauchen der AfD alle Beteiligten zu sachbezogener und faktenbasierter Abwägung zurück. Im Gemeinderat wird noch 2018 die Entscheidung fallen. Gerhard Königer