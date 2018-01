Sehr geehrte Frau Rudnick, Sie haben mit Ihrer Kritik am Silvester- Feuerwerk vollumfänglich recht. Es ist gefährlich, umweltbelastend, teuer und nervig. Soweit, so gut! Nun fordern Sie, dass sofort geeignete Maßnahmen zu ergreifen wären, die diesbezüglich Schädigungen an der Bürgerschaft zu verhindern imstande sind. Toll!

Dann verbieten wir doch generell zum Beispiel den Profifußball. Alleine in der Ersten Bundesliga reisen pro Saison etwa 15 Millionen Menschen durch die Republik! Verschwendung von Ressourcen, Feinstaub, CO2-Ausstoß, Unfälle, Sachbeschädigungen, Alkoholexzesse und Ehescheidungen sind die Folge. Oder denken wir doch mal an den Urlaub – mein Gott, besser nicht!

Nun gut: Ironie aus! Liebe Frau Rudnick, stellen Sie sich doch mal vor, dass uns alles, was negative Auswirkungen hat und eigentlich unnötig ist, verboten wird! In einer solchen Gesellschaft möchte ich nicht leben. In unserer überregulierten Welt wird die persönliche Freiheit sowieso immer mehr eingeschränkt. Arbeiten wir besser gegen diese Verbotskultur, als diese noch zu fördern. Denken Sie bitte auch mal über diesen Aspekt nach – ich denke, es ist es wert!