Vater tötet nach Trennung sein Kind und sich selbst

Elzach. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 49 Jahre alte Vater in seiner Wohnung sein Kind und sich selbst getötet hat.

Entsprechende Hinweise hätten sich anhand der gerichtsmedizinischen Untersuchungen am Montag ergeben, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Freiburg. Die Untersuchungen haben demnach keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass noch weitere Personen an dem Geschehen beteiligt waren.

Die Ermittlungen hinsichtlich des Motivs dauern an, wobei die Trennung der Eltern eine wesentliche Rolle gespielt haben dürfte. Das sagte ein Sprecher am Montag. «Das ist mit normalen Gedanken nicht nachzuvollziehen, ist aber auch nicht ausgeschlossen», fügte er hinzu.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft schon zuvor mitgeteilt hatten, verständigte die 31 Jahre alte Mutter des Kindes am Freitag die Beamten, da sie sich Sorgen um das Kind gemacht hatte. In den ersten Mitteilungen hieß es noch, das Mädchen sei sieben Jahre alt. Es war nach Angaben der Mutter am Vortag von dem 49-jährigen Vater abgeholt, aber nicht zurückgebracht worden. Als die Beamten bei ihrer Überprüfung die Wohnung des Mannes betraten, fanden sie die beiden Leichen. Zur Todesursache wollte der Sprecher keine Angaben machen. Die Mutter des Kindes wird seelsorgerisch betreut.