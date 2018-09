Unwürdiges Treiben

Berlin. Womöglich verbindet die gemeinsame Gegnerschaft zur Kanzlerin die beiden Männer, vielleicht ist es aber auch nur Trotz. Angela Merkel hat in der Angelegenheit wieder einmal gezeigt, wie machtlos die mächtigste Frau der Welt den erratischen Volten ihres Innenministers ausgeliefert ist.

Auch SPD-Chefin Andrea Nahles hat nur formal ihr Ziel erreicht. Zwar ist Maaßen – wie von ihr gefordert – demnächst nicht mehr Behörden-Chef. Doch weil Seehofer ihn stattdessen auf einen besser dotierten Job befördert hat, steht sie genauso blöd da wie alle anderen Beteiligten. Eigentlich noch blöder, denn nur die SPD ist dumm genug, sich für die Misere verantwortlich zu machen, die sie definitiv nicht zu verantworten hat.

Verantwortlich – faktisch und moralisch – ist alleine Horst Seehofer. Wie einfach wäre es also, würden die Genossen zur Abwechslung mal für eine Sekunde über den Tellerrand schauen, zusammenstehen und den Innenminister zur Verantwortung ziehen. Denn Seehofers taktisch geprägter Politikansatz offenbart hier seine ganze Absurdität.

Es ist eben nicht die Erfahrung der Millionen Arbeitnehmer, dass man für Illoyalität und nicht belegbare Behauptungen im Job mehr Geld bekommt, obendrein ein Plus, das alleine schon höher ist als mancher Monatslohn. Dass jemand seinen Chef in aller Öffentlichkeit beschimpft und dafür befördert wird, kommt ebenfalls selten vor. Wem die Sache vorher egal war, der spürt spätestens jetzt Wut im Bauch.

In Seehofers Kalkül hat bestimmt auch eine Rolle gespielt, mit einer Absetzung Maaßens nicht der AfD in die Hände zu spielen. Denn diese hätte den geschassten Verfassungsschützer – ob nun mit oder gegen seinen Willen – zu einem Märtyrer aufgebaut. Und ja, vielleicht hätte die leicht zu widerlegende Saga ja bei einigen verfangen, dass dort einer geopfert wurde, der gegen das angeblich so mächtige Kollektiv aus Altparteien und Systempresse aufgestanden ist. Vielleicht.

Ganz sicher aber wird die Mehrheit der Bürger (auch in Bayern) Seehofers Spiel nicht würdigen, sondern sich erneut enttäuscht von der Politik abwenden. Die Quittung dafür wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekommen, denn auch die historisch schlechten 35 Prozent Zustimmung für die CSU müssen keinesfalls das Ende nach unten sein. Im schlimmsten Fall aber gefährdet Seehofer mit seinem Spiel tatsächlich die Koalition, weil die SPD seine Personalrochade nicht vor ihren Mitgliedern verantworten kann. Und Merkel? Ihre Verantwortung als Regierungschefin wäre es einmal mehr, Seehofers Treiben ein Ende zu bereiten. Doch das kann sie nicht, weshalb sie es auch (wie immer in diesen Fällen) nicht will.

