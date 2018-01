„Unverzagt anders sein“

Aidlingen. Was für Regine Mohr ihre zentrale Aufgabe als neue Leiterin des Diakonissenmutterhauses ist, ist für sie klar: „Das wichtigste ist, dass Jesus in meinem persönlichen Leben und in unserer Schwesternschaft die Mitte ist und bleibt. Dazu müssen wir unsere Betriebsamkeit immer wieder unterbrechen und Zeiten einplanen, in denen wir auf Gott hören und mit ihm reden.“

Der eingetragene Verein ist eine selbständige Schwesternschaft, die zur evangelischen Landeskirche gehört. Die Aidlinger Schwestern – die sich manchmal auch vereinfacht als „evangelische Nonnen“ bezeichnen – haben sich vor 90 Jahren zu einer Glaubens-, Lebens- und Dienstgemeinschaft zusammengeschlossen. Sie tragen Tracht – ein graues Kleid mit weißem Kragen und schwarzer Schürze, auf dem Hinterkopf sitzt ein festgestecktes, akkurat gefaltetes weißes Häubchen – als Zeichen der Zusammengehörigkeit und als Signal ihrer Bereitschaft zum Dienst an Gott und den Menschen.

Verzicht auf Ehe und Familie

Die Schwestern arbeiten in der Kranken- und Altenpflege, im Religionsunterricht und in Asylkreisen. Sie betreiben in Villingen ein christliches Gästehaus und in Aidlingen (Kreis Böblingen) eine Bibelschule und ein Buchcafé, sie predigen in Bibelstunden und verbreiten christliche Literatur. Außerdem bilden sie junge Frauen als Hauswirtschafterinnen aus und geben Flüchtlingen Deutschunterricht. Dabei praktizieren sie einen einfachen Lebensstil und verzichten auf Ehe und Familie. Einkünfte und Verdienste fließen in eine gemeinsame Kasse, aus der der Lebensunterhalt für alle und missionarische Projekte finanziert werden.

Regine Mohr wurde 1963 in Deufringen bei Aidlingen geboren. Die gelernte Religionspädagogin und Fachlehrerin für Wirtschaftslehre, Informatik, Technik und Bildende Kunst absolvierte zusätzlich ein Masterstudium für Unternehmensführung im Wohlfahrtsbereich. Nach ihrer Schulzeit machte sie zunächst eine Ausbildung als Technische Zeichnerin bei Daimler in Sindelfingen und arbeitete einige Jahre in ihrem erlernten Beruf. An einen Lebensweg als Schwester dachte sie lange nicht. Erst die ehrenamtliche Tätigkeit in der Kirchengemeinde und der Wunsch, die Bibel besser kennenzulernen, führten sie schließlich zu den Diakonissinnen. „Schwester zu sein sucht man sich nicht aus wie einen Beruf. Diakonisse wird man, weil Jesus Christus einen dazu beruft.“

1991 wurde Regine Mohr als Schwester eingesegnet. „Meine Familie war überrascht, der Gedanke war sehr gewöhnungsbedürftig für sie. Aber sie legten mir keine Steine in den Weg“, sagt sie.

Bereut habe sie ihre Entscheidung nie, auch wenn das Leben in der Gemeinschaft herausfordernd sein kann: „Jeder bringt sich und seine Geschichte, Prägung und Gaben mit, das führt leicht zu Reibereien und Missverständnissen. Es bedeutet, dass ich meine eigenen Interessen immer wieder um des großen Ganzen willen zurückstellen muss.“

Auf Fahrrädern durch den Ort

Wie akzeptiert fühlt man sich als Schwester in der heutigen Zeit? „Es kommt vor, dass wir ausgelacht werden, dass die, denen wir begegnen, nichts mit uns anfangen können. Wir sind Fremdlinge in einer Welt, die sich dem Diesseits verschrieben hat.“ Sie ist aber der vollen Überzeugung, dass „eine Welt, in der es so viel Orientierungslosigkeit gibt, Menschen braucht, die den Mut haben, nach Gottes Willen zu fragen und unverzagt anders zu sein“. Es brauche Orte, an denen Gemeinschaft gelebt werde von ganz normalen Menschen, die anderen mit Barmherzigkeit begegneten und Vergebung gewährten, sagt Mohr.

„Die Schwestern flitzen mit ihren Fahrrädern quer durch den Ort. Sie gehören einfach zu Aidlingen dazu und sind unbedingt eine Bereicherung“, sagt Ursula Kubin, die im Aidlinger Rathaus das Familienbüro leitet. Während früher das Verhältnis zu den strenggläubigen Diakonissinnen häufig schwierig gewesen sei, sei das heute anders. „Die Schwestern sind in der Welt herumgekommen, haben viel Lebenserfahrung mitgebracht und sich der Welt geöffnet. Deshalb sind sie heute auch bei Nicht-Gläubigen breit akzeptiert.“

Doch die Aidlinger Schwestern plagen Nachwuchssorgen. Manche Aufgabenfelder mussten sie aufgeben oder reduzieren. Hier kommt die Führungsstärke von Schwester Regine in Spiel: „Es war uns gemeinsam wichtig, dass wir trotz kleiner werdender Schwesternzahlen nicht den geordneten Rückzug planen. So haben wir einen Zukunftsprozess unter externer Beratung gestartet, um Veränderungen anzustoßen und zu klären, welche Aufgaben auch weiter Priorität besitzen.“ Zu den vorrangigen Aufgaben zählt sie die Aidlinger Bibelschule, die „nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu den Angeboten der evangelischen Kirche“ verstanden wird.

Am Dreikönigstag wird sich der über 1000 Mitglieder zählende Freundeskreis der Aidlinger Diakonissen in der Stuttgarter Liederhalle treffen. Unter dem Motto „Gutes erwarten“ wird Schwester Regine dazu einladen, sich Gott als gutem Hirten anzuvertrauen. Und so sieht sie auch voller Zuversicht die Zukunft der Schwesternschaft.