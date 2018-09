Unter Affen nach 40 Jahren Zirkus

Visselhövede. Wo ist der beste Platz für einen Schimpansen, der seit mehr als 40 Jahren ohne Artgenossen lebt? „Robby gehört zur Familie, er ist mein siebtes Kind, für ihn gibt es keinen besseren Platz auf der Welt“, sagt Zirkusdirektor Klaus Köhler. „Robby führt ein trostloses Leben, er wurde vermenschlicht und hatte noch nie adäquate Sozialpartner“, sagt hingegen Yvonne Würz von der Tierrechtsorganisation Peta.

Laut einer Leitlinie des Bundesagrarministeriums aus dem Jahr 1990 sind keine Menschenaffen mehr in Zirkussen zu halten. Der für den Circus Belly zuständige Landkreis Celle gewährte über Jahrzehnte für Robby eine Ausnahmegenehmigung. Im Herbst 2015 ordnete die Behörde jedoch an, dass der Affen abgegeben werden muss. Köhler reichte Klage ein, das Verwaltungsgericht gab Peta recht, Köhler ging in Berufung. Am 8. November entscheiden die Richter des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg jetzt über das Schicksal des wohl letzten Menschenaffen in einem deutschen Zirkus.

Mindestens bis zur Entscheidung im Berufungsprozess bleibt der etwa 47 Jahre alte Affe in seiner gewohnten Umgebung.