Unmut über volle Altglascontainer

Stuttgart. Weil keine Flaschen mehr in die Container passen, sammelt sich das Altglas teilweise auf Gehwegen und Plätzen. Ein Sprecher der Stadt teilte am Mittwoch mit, dass sich Anwohner vereinzelt über die vollen Container beschwert haben.

Gleichwohl sei nicht die Stadt für die Glascontainerleerung zuständig, sondern die Firma Remondis. Die Recycling-Firma mit Sitz in Lünen (Nordrhein-Westfalen) sei mit ihren Fahrzeugen an jedem Werktag in der Landeshauptstadt unterwegs, um Container zu leeren. «In Zeiten, in denen erfahrungsgemäß besonders viel Altglas anfällt, werden die Container auch samstags geleert», teilte der Sprecher mit. Das sei beispielsweise nach der Weihnachtszeit der Fall. «Wir gehen davon aus, dass Remondis die aktuell vollen Container zügig leert.»

Eine Remondis-Sprecherin sagte, dass Mitarbeiter nach massiven Beschwerden seit Mittwochmittag mit einem zusätzlichen Fahrzeug für die schnellere Beseitigung von Altglas in der City sorgten. Somit seien in der Stadt nun drei statt der üblichen zwei Lastwagen im Einsatz. Dass sich die Lage über Weihnachten verschärft hat, erklärte die Sprecherin mit einem personellen Engpass und einem stärkeren Aufkommen von Altglas an Feiertagen. «Wir gehen davon aus, dass sich die Lage am Samstag normalisiert haben wird. Wir planen auch mehr Personal ein für die Tage nach Neujahr.»