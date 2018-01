Unglückssprung lässt Tournee-Träume platzen

Innsbruck. Das hat Richard Freitag sicher nicht damit gemeint, als er bei der Sieger-Pressekonferenz in Garmisch-Partenkirchen sagte: „Die Tournee schreibt ihre eigenen Geschichten.“ Letztlich war es eine traurige Geschichte, die das Bergiselspringen von Innsbruck und wohl auch die 66. Vierschanzentournee entschieden hat. Bei seinem Versuch auf 130 Meter verlor Freitag bei der Landung die Kontrolle über die Ski und stürzte. Der härteste Konkurrent des Gesamtführenden Kamil Stoch wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Abend gab Teamarzt Mark Dorfmüller dann eine erste Entwarnung: „Aktuell ist es okay, er hat halt noch Schmerzen. Er kann noch nicht richtig belasten. Man muss nochmal den Tag abwarten, wie es sich morgen entwickelt“, sagte er. Ob Freitag heute in Bischofshofen dabei ist, wird kurzfristig entschieden.

Doch handelte es sich bei dem Sturz um eine Verkettung unglücklicher Umstände, oder hätte die Gefahr im Vorfeld minimiert werden können? Für Bundestrainer Werner Schuster lag eindeutig eine Mitschuld bei der Jury. „Es war definitiv zu viel Anlauf. Bei diesen Bedingungen darf man nie und nimmer so weit springen lassen. Es war die falsche Wettkampfführung für diese Aufsprung-Präparierung“, kritisierte Schuster den dafür verantwortlichen Norweger Geir Steinar Loeng.

Der Bundestrainer hätte die Möglichkeit gehabt, den Anlauf selbst zu verkürzen, was aber bei sich ständig wechselnden Windverhältnissen riskant gewesen wäre: Wenn Freitag dann nicht bei mindestens 123,5 Metern gelandet wäre, hätte es Abzüge gegeben. „Das Risiko war viel zu groß, dass es starken Rückenwind gibt und er nicht weit genug kommt“, erklärte Schuster, warum er vor Freitags Sprung nur um eine Verkürzung des Jury-Anlaufs bat, die keine Bestrafungsmöglichkeiten für den Springer mit sich bringt. Doch die Verantwortlichen reagierten nicht.

Stattdessen wiederholten sich bei dem Sachsen Ereignisse, die Teamkollege Severin Freund vor zwei Jahren ähnlich leidvoll erfahren musste: Beim Bergiselspringen 2016 stürzte Freund an gleicher Stelle und erlitt einen Bandscheibenvorfall. Schon damals hatte Schuster die Querrillen jenseits der 120-Meter-Marke kritisiert.

Seit Jahren gibt es Probleme bei der Präparierung des Aufsprunghügels in Innsbruck. Gestern wäre selbst Kamil Stoch bei seiner Landung auf eben diesen verflixten 130 Metern fast gestürzt, fing sich aber mit akrobatischem Können noch. „Der Boden war mal hart, mal weich, dann noch der Regen, durch den man fast nichts gesehen hat – es war nicht einfach“, sagte Stoch, der zu den größten Könnern bei der Landung zählt. „Er hat gezaubert und ist auf der Rasierklinge davongekommen“, sagte Schuster anerkennend. Im zweiten Durchgang holte sich Stoch dann mit 128,5 Metern den Sieg und damit wohl auch den Gesamtsieg bei der Tournee. Der Pole liegt jetzt fast uneinholbar mit 833,2 Zählern vor Andreas Wellinger (768,7).

Wellinger ohne Ambitionen

Der Deutsche konnte sich aber weder über seinen dritten Platz beim Bergiselspringen noch über Rang zwei in der Gesamtwertung richtig freuen – und das, obwohl ihm der weiteste Sprung des Tages auf 133 Meter im ersten Durchgang gelungen war. Wellinger, der in einem noch flacheren Bereich landete, war ebenfalls dem Sturz nahe und musste in einer tiefen Hocke landen. „Ich hätte gerne einen Telemark gesetzt, aber nach 130 Metern sah ich nur noch Weiß. Außerdem war der Hang teilweise hart und ruppig und dann wieder ganz weich. Es hätte auch gereicht, wenn der Weiteste 127 Meter springt“, sagte Wellinger. „Auch er war ein Opfer dieser offensiven Wettkampfführung“, ärgerte sich Schuster ein zweites Mal.

Trotz seines zweiten Platzes in der Gesamtwertung hegt Wellinger keine Ambitionen mehr auf den Tournee-Gewinn. „Kamil liegt 64,5 Punkte vor mir. Er kann sich nur selber schlagen – und das wird nicht passieren“, sagte der Ruhpoldinger: „Und es wünscht ihm keiner, dass ihm so etwas passiert wie dem Ritschi.“