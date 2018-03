Unfall verursacht und abgehauen

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht. Eine 29-Jährige wurde am Samstag gegen 19.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie war von Remmingsheim in Richtung Obernau unterwegs gewesen, als ihr in einer Linkskurve ein Auto teilweise auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie mit ihrem Fiat Panda nach rechts in den Graben aus und stieß anschließend gegen eine Kurvenleittafel. Die Polizei gibt den Sachschaden mit 4300 Euro an. Von dem Autofahrer, der der 29-Jährigen entgegenkam und nach dem Unfall einfach weiterfuhr, fehlt bislang jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/98010 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden.