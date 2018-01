Unfall mit zwei Schwerverletzten

Der 18-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf gegen 6.45 Uhr auf der K6940 von Mötzingen her. An der Einmündung in die L 1361 missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden, Richtung Nagold fahrenden 23-Jährigen, ebenfalls in einem VW Golf.

Deren Auto prallte seitlich in den Wagen des Unfallverursachers – und zwar so heftig, dass sich dieser um die eigene Achse drehte und mit der Beifahrerseite in die Leitplanke stieß. Der 18-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Seine Verletzungen waren so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die 23-Jährige zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Der Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle. Neben dem Hubschrauber waren Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 26 Mann aus.