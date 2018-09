Unfall mit Überschlag

Am Samstag um 20 Uhr war ein 28-Jähriger so schnell auf der Seeburger (B 465) unterwegs, dass er mit seinem BMW in einer Linkskurve ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich und kam unterhalb der Böschung zum Stehen. Der 28-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.