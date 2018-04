Unfall mit Schwerverletzten

Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem VW Polo zwischen Burladingen-Melchingen und Willmandingen auf einem land- und forstwirtschaftlichen Weg. An der Einmündung zur K 6731 bog er unvermittelt nach links in Richtung Willmandingen ab und stieß mit einem 71-jährigen Hyundai-Fahrer zusammen, der in Richtung Melchingen unterwegs war. Beide Fahrer wurden durch die Kollision schwer verletzt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der 71-Jährige in eine Klinik gefahren. Der 32-Jährige Unfallverursacher wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinke gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene

Sachschaden wurde auf rund 22.000 Euro geschätzt. Während der

Unfallaufnahme war die K6731 voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich

umgeleitet.