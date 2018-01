Und ständig plagt das Gewissen

Stuttgart. Als Jutta Fuckel die ersten Mathe-Aufgaben an die Tafel schreibt, hat sie schon einiges dafür getan, dass die 3b Energie ablassen konnte. Sie haben ein Multiplikations-Lied gesungen, und beim Ecken-Spiel flitzten die schnellsten Kopfrechner von Station zu Station. Doch jetzt kommt es drauf an: Alle 28 Kinder im Raum sollten konzentriert zuhören, wie sie erklärt, nach welchen Regeln man 90 durch 30 oder 900 durch 30 teilt. Danach sollen sie üben. „Wenn auf beiden Seiten eine Null steht, könnt ihr die wegstreichen“, sagt Fuckel. Rascheln, nesteln, reden: Richtig leise ist es nie, mit so vielen Kindern auf engem Raum.

Mit „Laissez-faire“ kommt man da nicht weit. „Ich habe dich jetzt zweimal ermahnt“, sagt Jutta Fuckel streng, als ein Junge in der ersten Reihe tuschelt. Dann ist Ruhe – für Sekunden. „Ich muss sofort eingreifen“, sagt die Lehrerin später. „Sonst wächst sich das aus, und die ganze Klasse verliert wertvolle Minuten.“ Zeit, die sie braucht: um mit schwächeren Schülern separat zu üben. Um sich Zeit für das Inklusionskind mit der Lernbehinderung zu nehmen. Um zu gucken, ob auch die syrischen und afghanischen Kinder alles verstanden haben. „Man geht oft aus der Klasse und fragt sich, ob man für jedes Kind genug Zeit gehabt hat“, sagt Fuckel.

Stellenpläne, Klassenteiler, Deputate: Lehrermangel ist ein abstraktes Thema. Wer wissen will, was es für Schulen, Lehrer und Kinder bedeutet, muss an Schulen wie die Gaisental-Grundschule in Ravensburg gehen. Sie liegt im „weißen Bild“, einem Stadtteil, in dem viele Spätaussiedler und Migranten leben. „Brennpunktschule“, hätte man früher gesagt. „Wir sind eine Schule mit sozialem Schwerpunkt“, so formuliert es Konrektorin Luitgard Eckert. Einen Rabatt beim Klassenteiler gab es dafür aber nicht.

Erst kurz vor Schuljahresbeginn hat die Schule erfahren, dass die „Notmaßnahmen“ der Verwaltung auch sie treffen. Eigentlich waren drei dritte Klassen geplant, mit je 19 Kindern. Doch dann musste in der ersten Schulwoche jedes Kind aufschreiben, wer seine besten Freunde sind – und die Klassen wurden zusammengelegt. „Wir wollen nicht jammern, sondern machen das beste draus“, sagt Eckert, die auch „stolz“ auf das engagierte Kollegium ist. Doch das schlechte Gewissen sei ein ständiger Begleiter. Werden wir den Kindern wirklich gerecht? Und fahren wir die Kollegen mit der Belastung gegen die Wand? „Wir sind eine verlässliche Grundschule mit Ganztags-Unterricht, viele unserer Eltern arbeiten“, sagt Eckert. „Dass Stunden ausfallen, darf es bei uns gar nicht geben.“

Zu wenig Pädagogen

Schon im Sommer hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die ernste Lage betont: Lehrermangel, besonders Grundschul- und Sonderpädagogen seien knapp, vor allem auf dem Land. Eisenmann schnürte ein Maßnahmenpaket. Sie bat Teilzeit-Lehrer voll zu arbeiten, Pensionäre zu bleiben und ermöglichte arbeitslosen Gymnasiallehrern die Nachqualifizierung für Grundschulen. Zu Schuljahresbeginn forderte die Verwaltung Schulen auf, Klassen bis an die Grenzen des Erlaubten zusammenzulegen. Nicht nur die Landtags-Opposition sprach von Notmaßnahmen.

Ist es Notstand, wenn in einer Grundschulklasse mal 30 Kinder sitzen? Früher war der Klassenteiler auch größer, sagt so mancher. Doch die Klassen sind heute viel heterogener. Baden-Württemberg hat hinter Bremen die zweitmeisten Kinder mit Migrationshintergrund. Bei der Einschulung kommen Kinder zusammen, von denen einige kein Deutsch können, während andere schon lesen und schreiben. Hinzu kommt die Inklusion.

Dabei weisen Experten darauf hin, wie wichtig die Grundschuljahre sind: „Hier werden die Grundlagen für das spätere Leben und Lernen gelegt“, sagte die Bielefelder Bildungsforscherin Susanne Miller kürzlich im Deutschlandfunk. „Gerade, was den Spracherwerb angeht, sind Lernprozesse in einem bestimmten Alter abgeschlossen“, sagt Konrektorin Luitgard Eckert. „Früher meinte man, das wächst sich aus.“

Und dann sind da die Vergleichsstudien: Im 2017 veröffentlichten IQB-Bundesländervergleich sind baden-württembergische Viertklässler ins Mittelfeld abgerutscht, vor allem beim Zuhören (Deutsch) und in Mathe war der Einbruch dramatisch. Die alarmierte Landespolitik will nun eigentlich mit einer „Qualitätsoffensive“ gerade an den Grundschulen gegensteuern. Doch geht das, wenn 30 Kinder in einer Klasse sitzen? Eisenmann sagt: „Dass der Unterrichtsausfall bei den Grundschulen nicht angestiegen ist, zeigt, dass unsere Maßnahmen zur Stabilisierung greifen und es den Schulleitern gelungen ist, trotz der schwierigen Situation ein gewisses Maß an Verlässlichkeit sicher zu stellen.“

Lehrerin Lisa Priebe sagt: „Es ist eine Herausforderung.“ Sie unterrichtet die 3a der Gaisental-Grundchule – eine etwas ruhigere, schwächere Klasse. „Es sind die stillen Kinder, die drohen, unterzugehen“, sagt Priebe. „Manchmal merke ich erst, wenn ich gegen Ende der Stunde durch die Reihen gehe: Mensch, der hat ja noch gar nicht mit der Übung angefangen.“