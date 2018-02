Umweltverband: Fahrverbote nicht auf lange Bank schieben

Stuttgart. «Fahrverbote in der bestehenden Umweltzone - und nicht nur auf einzelnen Straßen - dürfen nicht länger auf die lange Bank geschoben werden», sagte Landeschefin Brigitte Dahlbender am Dienstag. Das sei ein klarer Auftrag an das Land. «Keine anderen Maßnahmen, auch nicht die von der Landesregierung propagierten Nachrüstungen, sind in der Lage, zeitnah und schnellstmöglich die Grenzwerte einzuhalten», betonte Dahlbender. Die Länder müssten die Gesundheit ihrer Bürger in allen übermäßig belasteten Städten schützen. «Die freie Fahrt für dreckige Diesel ist endgültig vorbei.»