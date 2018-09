Umjubelter Erlöser

Stuttgart. Es sollen Musiker, erzählt man, bei den Proben geweint haben. Das ist bei Mahler schon anderen passiert – und in dessen 3. Sinfonie im letzten Satz sehr menschlich. Aber jetzt liegen in Stuttgart ganze Seelen frei: Teodor Currentzis leitete am Donnerstagabend sein erstes Konzert als Chef des SWR Symphonieorchesters. Dirigenten leben von ihrer Aura, aber mehr Heilserwartung geht nicht. Kunst und Kult in der Liederhalle.

Ein Ereignis. Auf jeden Fall auch für die Entscheider des Südwestrundfunks, die ihr Glück kaum fassen können, dass es ihnen gelungen ist, den 46-jährigen Superstar an die Spitze ihres fusionierten Orchesters zu locken. Currentzis, der auch mal Erster Gastdirigent des aus Spargründen aufgelösten SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg war, hat alle Möglichkeiten, die Wunde zu schließen: aus dem Riesenpool von rund 170 Musikern aus zwei Orchestern, die zu einer Sollstärke von 119 zu schrumpfen haben, einen Top-Klangkörper zu formen.

Der Grieche mit russischem Pass, der von der Millionenstadt Perm aus mit seinem Ensemble MusicAeterna die Klassik-Welt aufmischt, ist ein Probenfanatiker, ein Outlaw des Betriebs, seine Fans attestieren ihm ein jesushaftes Charisma. Und er besitzt schon einen derart großen Namen, dass sich auch die Elbphilharmonie um das SWR Symphonieorchester bemüht – aber mit Currentzis am Pult.

Das Stuttgarter Publikum hat auch schon begonnen, ihn zu vergöttern. Standing Ovations nach dem Antrittskonzert. Wie lässt sich das Phänomen Currentzis beschreiben? Er tritt schwarz auf wie ein Edel-Punk mit archaisch gestutzter Frisur: Springerstiefel mit roten Schnürsenkeln, Röhrenjeans, ein bald nass geschwitzter Rasputin-Kittel. Äußerlichkeiten, aber es hört sich auch nicht nach Klassik im Frack an.

Currentzis dirigiert ohne Taktstock, er modelliert den Klang mit den Händen. Und er führt mit weit ausholenden Armbewegungen am Pult ein beeindruckendes Tanztheater-Solo auf. Jeden Ausdruck der Musik setzt Currentzis um, er zeigt den Musikern seine Emotionen und natürlich auch den Zuhörern, die ziemlich viel zu schauen haben. Alles „passiert“ gewissermaßen mit ihm, Currentzis gibt das Medium, aus dem die Musik spricht. Das zeigtigt obskure Züge, weshalb er auch Kritiker auf sich zieht, die ihn für einen narzisstischen Blender halten.

Dagegen spricht, dass Currentzis exakt bis besessen mit einem Orchester arbeitet. Und dass er natürlich die Partitur kennt. Zwei Tage vor dem Antrittskonzert war der Beau schon im Mozartsaal bei einem Werkstattgespräch zu erleben, beim „Currentzis Lab“, das einer Séance ähnelte: Wie selbstvergessen dirigierte er zwei Pianisten, trieb ihnen jedes akademische Spiel aus und erklärte Mahlers „Dritte“. Und sagte: „Wenn du nichts fühlst, bewegt sich nichts.“

Dann das Großaufgebot: Fast 110 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne des Beethovensaals, die sich für den neuen Chef extrem ins Zeug legten. Ein erstklassiger Auftritt des SWR Symphonieorchesters, auch wenn in puncto Perfektion (Hörner) noch Luft nach oben ist. Dazu die Damen des MDR-Rundfunkchors, der Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart und die wunderbare Gerhild Romberger für das Alt-Solo: „Oh Mensch!“ Das kann man wirklich sagen. Nietzsches Verse aus dem „Zarathustra“ sog auch Dirigent Currentzis rauschhaft auf: „Doch alle Lust will Ewigkeit –/ Will tiefe, tiefe, Ewigkeit“. Und nichts weniger.

Wenn man nicht wüsste, dass Currentzis ein mitreißender Mozart-Interpret ist, dessen „Figaro“ für Furore sorgte, müsste man Gustav Mahler als seinen Hausgott nennen. Zirkus, Natur, Gefühle, Triviales, Erschütterndes – und alles nicht ganz von dieser Welt. Das passt. Den unendlichen 1. Satz dirigierte er schroff und explosiv. Ein getänzeltes Menuetto. Herzlich zart das Posthorn-Trio.

Und dann das Finale dieses monströsen, 100-minütigen Ich-Dramas, die Erlösungsmusik: aufrüttelnde, bewegende Klänge. „Empfunden“ hat Mahler dazu als Spielanweisung geschrieben. Das ist bei Currentzis eine unglaubliche Untertreibung.